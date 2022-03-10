團體：七成半劏房業主自訂水費 平均濫收4.6倍

去年5月，《水務設施規例》修訂條例生效，業主不可向租客收取多於水費單上的價錢。葵涌劏房居民大聯盟去年12月31日至今年2月15日訪問100名劏房居民，七成半表示水費由業主自訂，價錢遠高於水務署價格。調查發現業主自訂水費介乎每立方米10至18元不等，但水務署最高級別收費是9.05元。

楊女士一家三口住在葵芳的劏房，業主向她收取每立方米15元水費，7個月共向她收取逾千元。她說7個月來「慳住用」，用水量合計只有75立方米。聯盟計算，她實際只需繳交300多元，惟她不敢舉報業主，憂被業主加租或逼遷。聯盟以受訪者的平均用水量及水費計算，得出業主濫收幅度平均達4.6倍，惟受訪者從沒見過水務署職員到大樓內巡查。

水署：多次巡查未見違例

團體建議水務署主動執法，增加巡查頻率及人數，若發現有疑似濫收水費個案，應主動調查及檢控。水務署回覆本報查詢稱，自修訂條例生效至今年1月底，一共收到約20多宗疑涉劏房濫收水費的舉報，同期署方亦有20多次主動巡查，暫沒發現違例個案。