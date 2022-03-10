葵涌幼犬肚破內臟掏空 同地5日兩宗

警暫列殘害動物 不排除涉野獸

義工Bella表示，因得悉近期上葵涌休憩處有野狗誕下一胎約5隻幼犬，而上周六（5日）其中一隻疑遭劏肚掏空內臟，故昨日到場搜尋，欲帶走其他幼犬，避免牠們遇害，其間在山坡發現一隻幼犬屍體，腹部被「齊口劏開」，肚皮連大部分內臟不翼而飛，即時通知另一名「毛孩關注組」義工文哥。Bella稱，原本5隻幼犬暫只找到一隻生存，會將牠帶走暫養，等待處理領養。她深信附近有「變態殺手」。

義工文哥說，上周六同地點亦發現狗屍，位置相距約8米，兩隻幼犬腹部同樣被破開，內臟被掏空，腹部傷口較整齊，不似被其他動物咬噬，推斷由利器造成。

警方昨午4時許接報到場，在發現幼犬屍體的山坡蒐證，初步調查幼犬屍體傷口不完整，暫列殘酷對待動物，不排除與其他野獸襲擊有關。案件交由荃灣警區動物罪案警察專隊跟進。

愛護動物協會發言人稱，昨日發現肚腹部分內臟被掏空的幼犬約兩個月大、雌性，暫未能確定是否人為造成，以及與日前附近發現的狗屍是否有關連。幼犬屍體由愛協督察即場檢查後帶走，將交漁護署剖驗。