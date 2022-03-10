稱中央落實全面管治權 不是代替港府管治 夏寶龍：一國兩制50年後無必要變

涉穩定安全 中央指導港府執行

昨日會議除夏寶龍外，全國政協副主席梁振英和另外9名委員亦有發言，會面長約兩小時。全國政協委員陳仲尼稱，夏寶龍引用鄧小平所言，一國兩制50年不變，50年之後亦無必要變。另一委員李大壯引述夏寶龍稱，自2019年「黑暴」至如今的疫情，天災人禍，中央都沒怪責香港，在國家主席習近平領導下團結一致，令香港保持繁榮穩定，疫情下中央以行動表示關愛香港，例如送物資和派人員等，夏相信香港風雨過後一定見彩虹。

李說，夏寶龍認為香港一國兩制至今是成功的，而夏提到鄧小平當年談「50年不變」有後半句，就是「50年都不變，之後沒必要改變」。翻查資料，鄧小平於1980年代在多個場合談到50年不變，其中1987年會見香港《基本法》起草委員時說：「香港在一九九七年回到祖國以後五十年政策不變，包括我們寫的基本法，至少要管五十年。我還要說，五十年以後更沒有變的必要。」

政協委員高永文稱，會上無討論到特首選舉。

鄭若驊問普通法會否變 夏答不會

據了解，夏寶龍會上提及曾與律政司長鄭若驊會面，鄭問香港普通法會否改變，夏回答不會。鄭若驊昨出網誌，形容夏寶龍的言論是重申了習近平等中央領導人一直支持和堅決在港實行一國兩制，說法有理有據，基本法說香港資本主義制度和生活方式50年不變，不意味50年後就會停止。

綜合與會者引述，梁振英在會上談及疫情後如何重建香港，並提到加強公務員、包括醫管局等公職人員對國家的了解，如假期出國較回內地多，舉例子神槍手在關鍵時候不開槍，並非無能力，「而是無擔當」，又稱曾見香港交通督導員看到有違規停車卻改道而行，這是無承擔。

明報記者

（2022兩會）

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