大灣區GBA新聞：廣州倡綠色發展 種榕樹保留遺蹟

保護城鄉歷史文化 不建假古董

《意見》指出，要完善城鄉歷史文化保護傳承體系，建立歷史文化名城、名鎮、名村及傳統村落保護制度，把文物保護管理納入國土空間規劃編制和實施，不拆除歷史建築，不拆遺存建設，不建假古董，不破壞傳統風貌，亦不能隨意改變或侵佔河湖，不隨意更改老地名。

此外，要加強推動對於不可移動文物的保護，包括原址保護，防止改變不可移動文物原狀。建立城鄉歷史文化保護傳承評估機制，修訂《廣州市歷史文化名城保護條例》，嚴格拆除管理，並建立保護項目維護修繕機制，保護和培養傳統工匠隊伍，傳承傳統建築綠色營造方式。

在綠色生態方面，《意見》建議創建4級林長體制，形成園林綠化、古樹名木資源保護發展的長效機制；要確保綠化面積只增不減，系統展開山水林田湖草沙綜合治理；均衡綠地分佈，構建完善生態公園、城市公園、社區公園、口袋公園的「4級城鄉公園體系」。

《意見》也特別提到，要嚴格樹木遷移，嚴肅查處濫伐和違法侵佔綠地；科學選種綠化樹種，節儉務實建設綠地，積極採用榕樹等優良鄉土樹種為骨幹樹種和基調樹種。

《意見》續稱，透過上述綠色發展城鄉建設措施，目標到2025年實現城市人均公園綠地面積達18平方米；生活垃圾資源化利用比例提升至85%；城鎮新建綠色建築比例達100%；綠色出行比例不低於70%。