領消費券改資料 服務中心現人龍

已換樂悠卡用戶可致電八達通更新資料

擬更改消費券支付工具帳戶資料的市民，需提供去年消費券計劃的登記參考編號認證身分，可致電熱線185000查詢參考編號。熱線前日（7日）下午起運作，王學玲昨在港台節目《千禧年代》說，熱線運作首4小時接獲1200個查詢，當中200多個關於查詢參考編號。

王說，若市民之前領取消費券的八達通卡已失效，並遲於本月25日更改資料，當局仍會處理相關個案及向他們發回消費券，但他們可能較遲才能取得。倘市民遺失八達通，王說消費券可能遭盜用，建議先報警，之後仍可申請轉用新卡領取剩餘的消費券金額。

八達通卡有限公司營業及市務總監李玉兒表示，60多萬名長者已申請樂悠卡，當中絕大部分人仍保留原有登記消費券的八達通。李鼓勵他們以舊卡領取新一期消費券，以便公司優先處理因退回或遺失原有八達通而要改用樂悠卡領取消費券的申請。

零售業籲延遲發放 盼惠珠寶鐘表商戶

去年消費券計劃刺激本港零售表現，香港零售管理協會主席謝邱安儀昨在同一節目稱，歡迎當局再推消費券，但認為若太早發放，市民可能用以購買食品、防疫用品等，對最受疫情影響的服裝、化妝品、珠寶鐘表等非日用必需品零售商戶幫助不大，認為應延遲發放，讓整個零售業受惠。

她又說，若下月疫情仍然嚴峻，料消費券對零售業提振作用不大。