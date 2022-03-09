領消費券改資料 服務中心現人龍

【明報專訊】新一輪電子消費券首階段5000元將於4月發放，原有支付帳戶失效或已退回八達通的市民，可於本月25日或之前更改帳戶登記紀錄。昨有轉用樂悠卡的市民擬更改資料，到當局設在旺角的臨時服務中心求助，不少人在疫情下於辦公室外聚集。財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲昨稱，約5.7萬名八達通用戶已退回去年登記消費券的八達通，當中約1.7萬名用戶已取得樂悠卡，她提醒相關用戶只需致電八達通熱線，即可更新消費券登記資料。
已換樂悠卡用戶可致電八達通更新資料
擬更改消費券支付工具帳戶資料的市民，需提供去年消費券計劃的登記參考編號認證身分，可致電熱線185000查詢參考編號。熱線前日（7日）下午起運作，王學玲昨在港台節目《千禧年代》說，熱線運作首4小時接獲1200個查詢，當中200多個關於查詢參考編號。
王說，若市民之前領取消費券的八達通卡已失效，並遲於本月25日更改資料，當局仍會處理相關個案及向他們發回消費券，但他們可能較遲才能取得。倘市民遺失八達通，王說消費券可能遭盜用，建議先報警，之後仍可申請轉用新卡領取剩餘的消費券金額。
八達通卡有限公司營業及市務總監李玉兒表示，60多萬名長者已申請樂悠卡，當中絕大部分人仍保留原有登記消費券的八達通。李鼓勵他們以舊卡領取新一期消費券，以便公司優先處理因退回或遺失原有八達通而要改用樂悠卡領取消費券的申請。
零售業籲延遲發放 盼惠珠寶鐘表商戶
去年消費券計劃刺激本港零售表現，香港零售管理協會主席謝邱安儀昨在同一節目稱，歡迎當局再推消費券，但認為若太早發放，市民可能用以購買食品、防疫用品等，對最受疫情影響的服裝、化妝品、珠寶鐘表等非日用必需品零售商戶幫助不大，認為應延遲發放，讓整個零售業受惠。
她又說，若下月疫情仍然嚴峻，料消費券對零售業提振作用不大。