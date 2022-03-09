栗戰書報告：要健全中央對港全面管治權

人大常委譚耀宗說由於今年壓縮開會時間，所以委員長不全文逐句讀出，類似做法在人大常委會亦出現。另一港區人大葉國謙認為雖然有所取捨，但看不到刻意避開。

中央再提及完善選制是否針對區議會選舉或日後特首選舉，譚耀宗說目前未有具體議程，故不便評論，但形容報告提及3方制度都是中央事權，相信中央認為有需要的話便會進一步改善。

對疆藏港台問題 謀劃鬥爭法律武器

根據栗戰書向人大報告的人大常委會工作報告，第一部分提及要進一步完善憲法相關法律、維護中國《憲法》最高法律地位部分，提及過去一年透過修改《基本法》附件一二的特首及立法會的選舉辦法，形成「政治上、制度上根本推動香港以《憲法》及《基本法》為基礎，真正落實一國兩制的良政善治。」

報告又提及，過去一年在涉及新疆、西藏、香港、台灣、人權等問題上，堅決與圍堵、打壓、搗亂、顛覆活動鬥爭，並展望要主動謀劃涉外鬥爭的法律武器，運用法治手段開展國際鬥爭。

劉兆佳：料人大釋法或常態化

全國港澳研究會副會長劉兆佳則分析工作報告稱，相信中央日後人大常委會釋法常態化，加強對特區行政機關領導和監督，及修改地區行政組織的選舉辦法。

根據去年12月國務院新聞辦發表的《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，當中提及要正確處理中央和特區關係，強調中央對特區擁有全面管治權，特區政府必須向中央政府負責，執行中央政府依法發出的指令，不能以高度自治權為由，排斥中央政府有關權力。

（2022兩會）