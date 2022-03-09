兒童遭性侵平均隔12.8年求助

四成涉親屬 疫下共處求助增

自2019年至去年9月，風雨蘭跟進的逾千宗女性被性侵犯的個案中，266宗的受害人為兒童，佔整體個案逾四分之一，約四成兒童性侵受害人遭親屬侵犯。王表示，兒童性侵受害人平均相隔12.8年才求助，而遭親屬侵犯的個案更平均相隔約22.7年才求助。她說在新冠疫情下，因家居隔離及減少社交接觸，不少性侵受害人與性侵者同住一室，孤立感及精神壓力增加，故疫下求助人數增。

風雨蘭資深研究主任邱志衡表示，一般性侵個案只有五成報警，而兒童性侵個案更只有三成人報警，因為受害人求助時往往已事隔多年，沒有證據，且因為涉及家人，憂報警會傷害家庭關係。

風雨蘭新推出《倖存者言——童年性侵倖存者口述故事》一書，輯錄9名童年性侵受害人的口述故事，受害人受訪時由19至61歲不等，有人遭初次性侵時年僅8歲。書中一名受害人Pame在10歲時遭表哥性侵，曾向母親求助，但母親不明其意，將她打發，令性侵持續。Pame表示當年自己表達不清，家人接收不到求救信息，她希望大家讀此書，學會更敏銳了解兒童表達的事物。