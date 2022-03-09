同患長期病 染疫老人一自縊一墮斃

昨凌晨3時許，警員在葵涌葵聯路遊樂場公廁內，發現一名前日由家人報稱失蹤的79歲梁姓老婦於廁格內以棉繩上吊，救護員到場證實她已死亡。據悉，事主患腦退化及帶狀疱疹，去年曾打兩針科興疫苗，周日曾做新冠病毒快速測試，結果呈陽性。據悉其夫20年前離世，她與女兒一家同住，近日記憶力變差，疑未有就腦退化病情求醫，亦因為帶狀疱疹經常感疼痛。警方初步認為事件無可疑。

另一名老翁則於昨凌晨4時許在梨木樹邨第二期停車場入口處墮樓，送院不治。據了解，76歲蔡姓事主離婚後一直獨居於梨木樹邨柏樹樓，生前罹患腎衰竭10年。他曾打兩劑復必泰疫苗，本月3日曾做快速測試，結果呈陽性。警方初步相信事件無可疑。

梁子超：若沒染疫風險

家人應親身探望長者

梁子超說，長者於生病或疫下容易情緒低落，過去亦有生病長者自殺，因此家人在疫下的關心和陪伴更緊要。疫下長者難再外出，少了社交，例如不能到社區中心，故家人在沒有感染風險的前提下，應多親身探訪長者，並為其準備物資，或至少可多打電話問候。

他提醒，長者情緒低落信號不明顯，若家人發現他們進食或睡眠有障礙、經常發呆、行動力低等，就應提高警覺。長者一旦情緒明顯改變，或透露死念，更應盡快求助。

防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

撒瑪利亞會24小時中文及多種語言防止自殺服務：2896 0000

人生熱線：8100 8012

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：1828