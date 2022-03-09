少年兄弟打籃球犯聚被票控 兄另涉襲警遭按地拘捕

根據網媒「Channel C」片段，3名便衣人員在籃球場內把一名少年按地制服，少年掙扎，稱對方「你推先㗎喎」。其後籃球場後方一名男子上前調停並謂「好小事」，被便衣人員呼喝離開。

父質疑是否需3大漢對付少年

事主父親接受Channel C訪問稱，其長子15歲、次子13歲，當日警員到場時，因長子的籃球卡在球框，故他着其他少年將籃球射上籃框協助取回，「因為佢唔聽話，仲要攞番個波，（警察）就推我個仔。我個仔用心口頂番佢，另一個人就箍頸，開始撳低佢來打」。他說長子事後面、手及胸受傷，眼鏡破爛。

事主父親批評警員未有穿制服，出示證件僅「一閃而過」，根本未知其身分真偽；事件中便衣警員多次以粗言穢語喝罵其子，質疑警方面對少年及兒童時，是否需要動員3名大漢。

警：有人激動動手襲擊兩警

警方回覆查詢稱，周日下午約5時接報黃大仙蒲崗村道80號一籃球場有多人聚集，懷疑有人未有戴口罩，警員到場後在場的人即時散去，兩名男子被截停調查。警方稱，其中一名男子情緒激動，並以手襲擊兩名警員，故以涉嫌襲警將他拘捕，男子正保釋候查，4月上旬須報到。他和另一男子亦因涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），被發定額罰款通知書。