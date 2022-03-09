國慶屯門衝突 髮型助理暴動襲警囚4年

【明報專訊】2019年10月1日國慶，示威者在屯門大會堂外聚集，有警員遇襲及被淋腐蝕液，3名青年被捕，被控暴動、非法集結及襲警等罪，其中兩人非法集結罪脫，23歲髮型師助理則被裁定暴動、襲警、管有物品意圖損壞財產共3罪成立，昨日在移師西九龍裁判法院的區域法院判刑。暫委法官高偉雄稱，被告聲稱拯救女友而持棍狀物衝向警員，是置法律於不顧，此舉或激發示威者作暴力行為，判其監禁4年。
被告葉浩軒（23歲）本由大律師郭憬憲代表，其事務律師甫開庭稱，因郭新冠檢測呈陽性，無法出庭，被告同意繼續判刑。
持棍衝向警員 官質疑救女友說法
法官判刑時稱，本案暴動規模不大，僅歷時10多分鐘，較嚴重的暴力行為在被告被制服後發生，惟不能忽略被告持棍狀物衝向警員；辯方雖稱聲被告只為拯救被制服的女友，但他不曾向感化官提及此事，對其說法有保留，即使所言屬實，其行為是置法律於不顧，與那些以自己方式私下解決問題的人無異，更有可能激發示威者對警員使用暴力。
法官說，當日有示威者向警員及記者潑腐蝕液體，屯門大會堂的設施遭嚴重破壞，招致逾120萬元維修費，加上考慮被告的參與程度、在暴動其間干犯另外兩罪，以4年作暴動罪量刑；考慮無證據顯示被告使用兩支噴漆塗鴉，以及襲警罪行須判處具阻嚇刑罰，分別以監禁6周及3個月作量刑。由於3罪出屬同一事件，下令3罪刑期同期執行，判監4年。
【案件編號：DCCC 902、904/20】