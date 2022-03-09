國慶屯門衝突 髮型助理暴動襲警囚4年

被告葉浩軒（23歲）本由大律師郭憬憲代表，其事務律師甫開庭稱，因郭新冠檢測呈陽性，無法出庭，被告同意繼續判刑。

持棍衝向警員 官質疑救女友說法

法官判刑時稱，本案暴動規模不大，僅歷時10多分鐘，較嚴重的暴力行為在被告被制服後發生，惟不能忽略被告持棍狀物衝向警員；辯方雖稱聲被告只為拯救被制服的女友，但他不曾向感化官提及此事，對其說法有保留，即使所言屬實，其行為是置法律於不顧，與那些以自己方式私下解決問題的人無異，更有可能激發示威者對警員使用暴力。

法官說，當日有示威者向警員及記者潑腐蝕液體，屯門大會堂的設施遭嚴重破壞，招致逾120萬元維修費，加上考慮被告的參與程度、在暴動其間干犯另外兩罪，以4年作暴動罪量刑；考慮無證據顯示被告使用兩支噴漆塗鴉，以及襲警罪行須判處具阻嚇刑罰，分別以監禁6周及3個月作量刑。由於3罪出屬同一事件，下令3罪刑期同期執行，判監4年。

【案件編號：DCCC 902、904/20】

（反修例風暴）