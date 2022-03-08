灣區手記：在麥當勞食芫荽梅菜 ／文：尚東美

許多年前，內地肯德基於早餐時段開售豆漿、油條和粥類，被指是「洋快餐」中國化的創舉。去年11月，肯德基與粵菜名店陶陶居合作推出雙皮奶，記者早前也試了一杯，味道確是純正香濃，膠杯設計更是時下流行的「國潮」風。不過，這款「上校雙皮奶」限量7萬杯，僅在廣東的1000間分店有售，還特別註明「潮汕地區除外」。難道一個廣東省，還要分廣府、客家、潮汕那麼細？不知道商家是作何考慮。

今年農曆新年期間，麥當勞推出「臘味菜菜堡」，所謂「菜菜」是梅菜加生菜，夾在板燒雞腿包中。有朋友勇敢嘗新並驚喜高呼「OK喔！」，但平時食不慣梅菜的記者就略嫌太鹹了些。或者是因為反響一般，所以「臘味菜菜堡」不久就下架。

講回「芫荽新地」，位列麥當勞的「創異菜單」中，大名叫做「香香香菜新地」。看眾食客在社交平台曬出的照片，芫荽分量多少不一，有些星星點點，有些則直接給了半杯碎葉。記者試了一口，芫荽味道幾乎全被旁邊的綠色青檸醬蓋過，整體未至於太怪異，至少麥當勞成功製造了一次網絡熱話。

至於下次麥當勞還有什麼新口味？大概是新疆口味的「大盤雞」雞腿堡、大漠孜然雞翅，再加一份酸奶葡萄麥旋風吧。

文：尚東美