余慧明疑因網上言論 涉違保釋條件被捕

警方稱，國家安全處昨午以《刑事訴訟程序條例》第9K條，在沙田拘捕案中一名34歲女子，她涉嫌違反法庭保釋條件。該女子去年被控一項串謀顛覆國家政權罪，其後獲准保釋。她正被扣留調查，案件今午在西九龍裁判法院提堂。

余慧明去年7月向高等法院申請保釋，《港區國安法》指定法官杜麗冰相信她保釋後不會違反國安法，批准她以10萬元現金保釋。法官下令余不得直接或間接以任何方式，作出、發放或轉載任何可能有合理理由被視為可構成違反國安法或香港法例中維護國家安全罪行的言論。

開Patreon寫文 fb介紹黃店

據了解，余被捕是因保釋期間發表有合理理由被視為危害國安的言論和行為，與她在社交網站發的帖文有關。余被捕後開設Patreon寫文，又在市集擺檔賣袋，並在facebook介紹「黃店」。全國政協副主席、前特首梁振英曾在facebook指她「何必當初」，她曾回應形容「前凸手」「依位膠人係咪真心膠咗？」