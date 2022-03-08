官信因精神病 女警高買罪脫 醫生：有幻聽 真誠相信物品屬自己

報稱警員的被告劉潔兒（48歲）否認4項盜竊、各1項在公眾地方管有攻擊性武器及在公眾地方的猥褻行為罪。控罪指被告於2020年12月17日至2021年6月26日，偷竊兩條Gucci圍巾、Godiva店舖內4盒朱古力、一個星巴克水杯、旺角永旺百貨內一個黑色背囊。她另被指管有一把鎅刀及猥褻暴露下體。

警心理學家：

患驚恐症空間恐懼症20年

警察高級臨牀心理學家麥詠芬為被告撰寫報告，指她患有驚恐症及空間恐懼症（Agoraphobia），首次於2000年發作，惟病情反覆，治療不理想。2017年，她又因難適應新工作崗位，每月2至3次驚恐症發作，透過服安眠藥、鎮靜劑等，以及購物減壓。對於犯事及不能自制衝動，被告感內疚。

精神科專科醫生洪秉基表示，被告2020年有幻聽問題，她在案發時偷取兩條圍巾，因為聽到有人說這些物品屬於她，雖然其行為看上去很可疑，但她真誠相信這些物品屬於她，行為亦屬正常。

免罰精神病者 官准被告得訟費

裁判官杜浩成裁決時信納辯方呈上的精神科報告，指被告過去20年飽受精神病困擾，三度入院治療。辯方案發後索取的精神科報告提及被告有幻聽，杜官認為報告指被告服藥後記憶力可能受損，故她有可能事後才想起自己曾有幻聽。

杜官總結被告受精神狀况困擾，否則不會犯案，裁定所有罪名不成立。辯方申請訟費，控方質疑閉路電視片段清晰見到被告作出被指稱的行為，是自招嫌疑，惟杜官批評控方是要懲罰病發的精神病患者，批准辯方的訟費申請。

【案件編號: KTCC 1158-9/21】