調查：近四成女性曾遇性暴力 四成沒求助

聯席去年5至12月以網上問卷形式訪問了1044名15至64歲女性，有37.5%表示曾經歷性暴力，最常經歷的為言語性暴力，即「說出帶有性意味說話，令你不安/難堪」（28.9%），其次為「非插入式性侵犯」（28.4%）及「帶有性意味地看着你」（18%），亦有16.3%受訪者表示最嚴重曾遇到插入式性侵犯。施暴者近七成為事主認識的人。

26%遇伴侶暴力 近半沒求助

調查中另有26.4%受訪者曾經歷親密伴侶暴力，常見行為依次為性暴力（35.5%）、言語辱罵或恐嚇（22%），以及肢體暴力（14.3%），逾六成施虐者為前任伴侶，一成多為現任配偶。

學者：結果似2013年 多年未改善

求助方面，約四成遭受性暴力的事主沒求助，有報警的只有5.21%；遭遇親密伴侶暴力的求助率更低，近半人沒求助。除如遭受性暴力的事主般感羞辱故沒求助，約一成被親密伴侶暴力對待的受訪者稱擔心求助影響關係或令伴侶對自己不利，另有8%怕會影響施虐者。

負責研究的嶺南大學社會學及社會政策系教授陳效能表示，研究結果與聯席在2013年的類似研究相若，反映本港女性遭受性暴力及親密伴侶暴力情况未有改善，而近年發布「移花接木」私密影像行為在年輕人及學生群體中非常普遍，學校應加強教育。

疫下伴侶暴力求助倍增 倡設庇護所

平等機會婦女聯席代表廖珮珊則稱，疫情下香港婦女中心協會接到涉及親密伴侶暴力的求助個案上升一倍，估計與疫下長期留家「困獸鬥」壓力大有關；疫情亦影響法院服務，導致離婚手續拖長，建議政府考慮到事主需要，處理個案時提供彈性，並為婦女提供緊急援助金及臨時庇護所，助其盡早離開施暴者。