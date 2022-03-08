《頭條新聞》創立者 施永遠病逝

署任助理廣播處長時 《城市論壇》放空櫈

施永遠曾做記者，1981年加入港台，在電視部由編導做到監製，1989年有份創立針砭節目《頭條新聞》，2012年署任助理廣播處長。同年9月《城市論壇》以空櫈應對無出席的時任教育局長吳克儉和開展德育及國民教育科委員會主席胡紅玉，當年有消息稱時任廣播處長鄧忍光大為不滿。施曾稱受「政治壓力」，而他2014年才「坐正」助理廣播處長，2015年退休，隨後到浸大教書。

前同事稱硬朗幽默 友：他曾嘆為何殺頭條

戴健文稱，施永遠上月初才得知患食道癌，對其離世感突然及難過。戴自1980年代與施相識，形容對方是「硬朗及堅持新聞工作的同事」、「受人尊敬的好人」，舉例1997年回歸時監製港督彭定康在港督府落下英國旗一幕，2008年北京奧運他負責直播聖火在香港傳遞，「夠硬朗而且幽默」才處理到《頭條新聞》，而且當年社會夠包容，希望如今社會亦可有更多言論空間。

前《頭條新聞》主持曾志豪昨於facebook向施永遠說再見，稱施有「渾圓的肚皮，挺直的腰骨，永遠懷念永遠的前輩」。

曾稱受「政治壓力」 劉銳紹讚不盲從

與施永遠相識逾30年的資深傳媒人劉銳紹稱，二人上次見面是去年9月朋友聚會，席間施感嘆「為什麼殺了大家的《頭條新聞》？」劉憶述當年施遲遲未獲升為助理廣播處長，一邊抵受上層政治壓力一邊埋頭苦幹，而且常跟下屬說「有咩問題我幫你哋揹」，認為他這種敢於設法駕馭困難的中上領導層非常可貴。劉舉例，港台製作六四特輯，有聲音質疑太側重悲情，應帶出社會上愈來愈多人要求淡化事件，施當時同意報道各方聲音，但認為需反映主流民意，劉形容施「進退有道」，雖是公務員卻不盲從「聽話文化」。劉慨嘆港台今非昔比，節目自由空間無法同日而語，「感覺不到昔日的活力」。