屢捱打 七旬父勒斃精神病女 狄志遠：政府對照顧者支援差 料冰山一角

昨清晨6時許，警方接獲58歲姓羅女子報案，稱女兒在大角嘴一單位內疑被羅的前夫襲擊。警員接報趕到海庭道2號海富苑海韻閣一單位調查，發現32歲陳姓女子昏迷倒臥牀上，頸部有傷痕，救護員檢驗證實明顯死亡，毋須送院。

警方初步調查，懷疑屋內一名70歲陳姓男子勒斃女兒。他涉嫌謀殺被捕，正被扣留調查。警方稍後將安排為死者驗屍以確定死因。旺角警區重案組正調查案件。社會福利署回應稱，涉事家庭並非社署社工跟進個案，所屬地區綜合家庭服務中心社工已聯絡死者母親，並提供適切協助。

女靠家人照顧起居 近日失眠失控

據悉，32歲死者5年前患上精神病，靠家人照顧起居飲食，近日經常失眠及情緒失控，並出手襲擊父親。昨凌晨約5時，女死者再次用雨傘打父親，二人因此爭執，其後父親用手勒住女死者頸部，直到她無反應才放手。父親其後致電前妻告知殺了女兒，前妻大驚報警。

鄰居許先生表示，涉事家庭居於該單位逾20年，男戶主身材瘦削，在深水埗區任職保安，妻子則任職夜更保安，遇害女兒身形較肥胖，疑無正職。但他不清楚戶主二人是否已離婚，亦不清楚女兒是否有精神病。

鄰居稱深夜常爭吵 數次驚動警方

許又稱，涉事單位深夜經常傳出爭吵聲，有人不時拉開鐵閘，鄰居飽受滋擾，數次驚動警方到場調查。許稱，男戶主曾「好激氣」向他稱女兒「好不孝，蝦佢老人家」，更經常襲擊父母。許着他早日嫁出女兒，對方反問「邊個要呀？」，其妻子亦稱「家中不幸，（個女）食飽唔做嘢，打老竇、打老母」。

社福界立法會議員狄志遠形容，由70歲長者獨力照顧精神病患者，本身已不恰當。長者亦易受傳統觀念影響，一般不願向他人透露家庭問題並求助，是次悲劇明顯反映政府對照顧者尤其長者照顧者的支援不足。

他指出，疫情下不少家庭因生活壓力大關係轉趨緊張，相信事件只屬冰山一角。社區仍有大量隱形照顧者急需情緒支援，政府有必要為照顧者提供更到位的支援，短期內應加強宣傳熱線服務，並成立更多「專線」為照顧者提供情緒支援，長遠而言應加強個案管理，為照顧者度身訂做支援方案長期跟進。

醫生籲「行開吓」避衝突 與同路人交流

精神科專科醫生麥永接指出，有時精神病患者行為受病情影響或不能自控，旁人或難以理解，當對方情緒激動，照顧者應盡量保持冷靜，有需要時可「行開吓」，先設法避免與他有正面的口角及肢體衝突，同時可就對方情緒及精神狀態與醫護或復康社工等保持溝通，按他們的建議為衝突降溫，並可多與同路人交流照顧經驗，學習在不同情况下如何與患者相處，亦有助減輕照顧者自身情緒壓力。

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