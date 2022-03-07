【Emily】否認自我隔離 話偕家人「散心」 欣澳路旁紮營者：太耐無旅行

網民喺facebook露營群組貼出一張相，標題為「邊個師兄係（喺）×位（非指定露營地點）」，張相見到一名男子喺兩棵樹之間嘅草地搭營幕，營幕前面係石屎路，後面係有防撞欄分隔嘅行車線。之後有網民留言話拍攝地點係大嶼山欣澳，另有留言質疑係咪感染咗Omicron後自我隔離。

Emily噚日中午喺欣澳搵到相中嘅黃先生，佢話只係早前揸車途經，見到有人喺草地搭營，加上可以睇到無敵大海景，所以前日準備乾糧，揸車帶埋老婆、3名子女同愛犬露營一晚，「太耐無旅行，要散吓心」，大約黃昏會走。

另一營友：多數人「朝桁晚拆」

另外，喺附近草地搭營嘅鄭先生話，由於住東涌，差唔多每個周日都會同太太揸車嚟，一路煮嘢食一路望海，亦會喺草地搭營以便休息同擋風。佢話疫情後，逢周日或假期都會好多人，但大多數係「朝桁晚拆」；早喺一年幾前，喺草地野餐看海嘅多數係外傭，但𠵱家已變咗香港人常到嘅地方。