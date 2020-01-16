大灣區GBA專題：「非遺街區」疫下冷清 學者：不能靠網紅打卡

手工藝「無底洞」 憂政府拒長補貼

「非遺街區其實是永慶坊的『死角位』。」有傳承人透露，永慶坊發展商萬科當時將一處禁止拆卸的舊建築闢作非遺街區，但「一般人行街不會行到這裏」。政府為傳承人補貼70%舖租，萬科卻以最貴價格收租。眼下3年補貼期限將滿，但兩年來因為疫情，遊客數遠不如前，「食白板」（全日沒有收入）日子不時發生，「那麼多領導人來廣州都到這裏，永慶坊還接待過王岐山、韓正，如果廣州市政府還想要這個『門面』，最好繼續補貼下去，不補貼是沒得做的」。

另有傳承人稱，12間工作室太少，僅荔灣區就有各級傳承人45個，是全廣州最多，希望能再多讓一些工作室進駐，形成「要買非遺產品就去永慶坊」的品牌口碑，形成集聚效應。但有不願透露姓名的學者說，傳承人當然想政府加大投入，但老城區寸金尺土，美食類的非遺或者還有一些經濟效益，手工藝類則是「無底洞」，政府未必願意無限補貼。

兩難：老街窄難吸客 人流多損體驗

另一名同樣要求匿名的學者則稱，永慶坊有其客觀限制，老城區街道窄、停車難，本身就注定難以容納大批人流；人流少就銷量不足，但若人流量太多，也影響對非遺工藝的欣賞、體驗，最終無法形成經濟上良性循環。該學者稱，保護非遺要找到可持續發展之路，不能靠「網紅打卡點」，「現在在永慶坊，有些『網紅』一點的舖就活躍一點，有的就冷清一些。『非遺街區』可以是一種探索途徑，但效果還有待觀察」。

政協倡訂產業化規劃 補助創新項目

除了永慶坊，據有關當局表示，廣州第二條非遺街區北京路非遺街區計劃於今年6月開市。但究竟要怎樣將非遺形成產業化，觀瀾湖集團主席、全國政協朱鼎健於兩會便就此提案，其中建議利用好大灣區豐富而具有濃厚嶺南文化特色的非遺資源，在尊重非遺文化內涵的基礎上，制訂非遺產業化發展整體規劃，並針對不同種類非遺的特點，組織專家研究相適應的產業化方式，透過政府的規劃與引導平衡好保護與開發。他亦提議成立鼓勵非遺產業化的政府引導性扶持發展基金，對市場化和創新的非遺項目、傳承人或機構給予補助。