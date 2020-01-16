大灣區GBA專題：追趕時代腳步 新消費方向新傳承模式 非遺年輕化 涼茶伙電競雙皮奶變茶飲

明報記者 林迎

力抗長輩反對 雙皮奶迎潮流可半糖

「現在有的年輕人，飯就食三餐，但每日茶飲可能要四五杯，連水都不喝。」楊穎是廣州西關老字號「南信牛奶甜品專家」的經理，這家80多年老店傳到她已是第三代。在原有的門面旁，她新開了一家「粵南信」，將雙皮奶製成杯裝，可邊走邊飲。楊穎也根據年輕人點茶飲的習慣，將部分產品設為可選「半糖」，「當時我媽媽非常反對，她覺得『唔甜點算係糖水？』，但減糖是時下健康潮流，如果有人真的不能吃糖，我還可以提供代糖」。

年輕人不僅要養生，而且要一邊打機一邊養生。去年底，電競隊伍EDG在世界賽奪冠，廣式涼茶企業鄧老涼茶旗下鄧老金方與之合作推出聯名薄荷糖，在網上被一掃而空。「EDG總決賽的時候，全球有4億人在線觀看，電競讓我們的產品接觸到了一些以前從未接觸到的人群。」鄧老涼茶董事長朱梓寧（圖）是「90後」，她的同齡人正是電競主力。

涼茶品牌「去涼茶化」 草本製零食

朱梓寧父親師承「國醫」鄧鐵濤，鄧老涼茶有12個配方入選非遺保護秘方，多年來擁有大批忠實老客戶，最近又多了一批「小客戶」：鄧老金方與香港原著的國產動漫《西行紀》推出新年聯名禮盒，瞄準「00後」，「我們的產品和他們的國漫文化很投合」。朱梓寧直言，與電競、動漫合作只是營銷助力，「我們的文化底蘊厚重，質量、配方一直很好，但表達方式、包裝形象有點跟不上現代的消費需求」，她接班後一直致力將品牌「去涼茶化」，推出健康產品，將草本配方製成果凍、軟糖，讓年輕顧客「就算吃零食，也是在養生」。

億計非遺消費者 「00後」成主力

瞄準「00後」，因這班年輕人正是非遺消費主力。天貓的數據顯示，2021年雙十一期間，「00後」消費者購買非遺產品的金額和人數均按年上升逾倍。社科院有關機構發布的報告亦顯示，非遺產品消費者已達億級，年輕一代成為了非遺消費的主力。

鄧鐵濤2003年SARS時曾研製「鄧老清毒飲」，並向國家提議中醫介入治療。2020年新冠疫情爆發，當時鄧老已仙逝一周年，朱梓寧說，公司團隊為繼承他懸壺濟世的精神，開發「鄧老清冠飲」，先後向湖北武漢、黃岡等疫區累計捐出200萬份、總值1.5億元的產品。香港第五波爆發後，鄧老涼茶亦捐出15萬盒「鄧老清冠飲」，交由慈善組織分發給有需要者。

「百鳥朝鳳」難賣出 廣繡改刺動漫

雙皮奶和凉茶在變，另一項傳承千年的非遺廣繡也在變。「將明代的『百鳥朝鳳』針法復原出來並不難，」廣州市廣繡傳承人王新元說，「但每個時代的審美在變，你再去繡那個，賣不出去怎麼辦？」廣繡傳統圖案是木棉、荔枝、孔雀等，但在王新元的針下，有油畫一般的青銅器、老虎，有卡通人物如多啦A夢，亦有時代印記：他繡了一幅鍾南山院士肖像，頭髮部分要將一根桑蠶絲線分開64份，還要繡出額際夾雜白髮的樣子，前後花了一年多完成。繡的內容變了，手藝、功夫卻一點沒少。

事實上，求變是廣州市非遺活化的核心，近年來廣州非遺保護工作已從扶持性逐漸走向系統化，除保存工藝，也積極推動非遺項目通過雙創（創業創新）打開新天地，例如去年國產動畫電影《雄獅少年》就以非遺項目醒獅為題材。除了跨界合作，透過網遊、短視頻、VR、AR、5G等實現科技與非遺結合，也給了非遺新生命。內地遊戲開發商三七互娛推出的《我是畫卷修復師》，便將廣彩等16個極具廣州特色的非遺項目，以畫卷拼圖過關的方式展現，寓教於樂。

徒弟捱不下去 廣繡傳人赴校「撒網」

為非遺賦予新生命的同時，為非遺輸入新血液也十分重要。現年40歲的王新元師從廣繡大師梁國興、吳玉珍夫婦，王自己亦收過幾個徒弟，但這些徒弟最後都沒有捱下去。現時除了創作，王新元還會到學校講課，目的就是傳承：「我現在就是在『廣撒網』」，王新元說，刺繡十分辛苦，「70後、80後、90後學不了，這一代人正好遇上改革開放，做事情要馬上出效益；我現在到中小學裏講課，是向00後、10後培養對廣繡的興趣，他們衣食無憂，可能有些人能『坐得住』，把廣繡的手藝傳下去」。除此之外，王新元還到廣州白雲職業技術學院的紡織專業上課，「他們至少學到一技之長，可以養家餬口。」

「目前來講，非物質文化遺產家族式傳承佔到70%，師徒傳承和『開班授徒』佔30%。」荔灣非遺協會秘書長伍文輝（圖）說。家族式傳承的典型例子，莫過於現年85歲的首批國家級非物質文化遺產廣繡傳承人陳少芳，她二兒子譚展鵬是省級傳承人，大兒子譚展彬、二兒媳李敏是市級傳承人，大兒媳黃敏健是荔灣區級傳承人，而譚展彬的女兒譚靖榆年僅28歲，是接班梯隊上的新生代。

開班授徒結合職訓 荔灣籌建非遺學院

不過並非每一家的子女都願意接班，「還有一些子女多的，要爭產要分家。」伍文輝說，中國人重視血緣關係、利益不能外流，但家族式傳承也有自身問題。今時今日，「開班授徒」能與職業培訓相結合，提供大批合格工人，讓整個非遺產業壯大。他舉例，廣州西關腸粉製作工藝是荔灣區級非遺，市面很多腸粉店師傅沒有系統學過製腸粉，或者技術熟練但無資格認證，而荔灣區人社局舉辦的非遺職業技能系列課程培訓班，學員畢業後獲發專項能力證書，既可為有需要的企業輸送新血，亦可作為「創業孵化器」，學成後自己開店。

伍文輝透露，荔灣區正在籌建粵港澳非物質文化遺產培訓學院，可以請香港、澳門、佛山、東莞等地的大師過來講課，交流技藝。他認為，從事非遺行業不代表「活得很差」，只要有足夠利益，有興趣的人能以此生存下去，就有得做。「開班授徒」可讓非遺遍地開花，但這些學員之中，能不能出到未來的大師、傳承人？伍文輝和王新元都說，這要看他們自己能否長期堅持，將一門手藝鑽研下去。

「傳承？我還沒有想這個問題。」楊穎說，她兒子才10歲，不知道他以後能不能接班，她笑道，「我今年才40歲，我還可以做二三十年吧。」