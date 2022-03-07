養10年鸚鵡疑被殺 女子報警拘新男友

據了解，居於逸瓏灣的39歲女事主姓李，為室內設計師，飼養一隻金頭凱克鸚鵡約10年。事發前一晚，兩人在外飲酒後帶有醉意返回逸瓏灣寓所，李女先返回房間睡覺。翌日起牀時，男友已自行離開單位。李女其後發現飼養的鸚鵡不知所終，在單位四處尋找亦無果，及後在電梯大堂走廊發現鸚鵡的羽毛，最終在垃圾房的垃圾桶見到鸚鵡屍體。

片段見男友擲鸚鵡落地

李女翻查閉路電視片段，赫見男友將鸚鵡擲落地，再若無其事把屍體帶到垃圾房棄置。

消息指，被捕男子當晚因醉酒及不開心，惟已忘記事發情况。案件交由大埔警區動物罪案專隊跟進。愛護動物協會發言人表示，接獲通知後，愛協督察到場協助了解情况，其後將鸚鵡屍體帶走，暫存放於九龍中心。

警方呼籲，不論任何原因都不應傷害動物，並要尊重牠們的生命和權利，絕不容忍任何殘酷對待動物的案件。重申殘酷對待動物行為是嚴重罪行，根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第三條，殘酷對待動物的最高刑罰為罰款20萬元及監禁3年。