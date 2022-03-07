指政府建屋慢 團結基金倡設賞罰制

團結香港基金翻查過去8次年度更新的5年公營房屋建屋量預測，平均延誤項目數目達8.9個，2020/21年度至2024/25年度的5年期公營房屋建屋量中，有11個項目延誤，涉及逾2萬個單位。團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺認為，公營房屋延誤已陷入惡性循環，但當局未有公布延誤原因，相關官員毋須問責，導致無誘因改善問題。

葉又指出，政府應加快公營房屋項目在區議會諮詢階段的過程，並釐清區議會的諮詢功能，以專業判斷「適當採納意見」。他以大埔頌雅西路項目為例，項目2014年首次在大埔區議會提出，分區計劃大綱圖2015年獲批，原定2018年動工，但2014至2021年間，項目經多次修改仍未滿足區議會要求，料延至2030年才落成。

基金又建議，填海工程及上蓋發展部分的法定規劃程序可同步進行，拆分為多期發展的大型發展，應可同步展開各期數的詳細設計及收地工作。至於北部都會區和明日大嶼的發展，基金認為現時缺乏高層督導，統籌工作不到位，建議成立專責部門領導兩項發展，亦要探討合適的土地儲備機制。