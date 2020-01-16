網騙新招 募Staycation「神秘顧客」 警設專隊遏科技罪案 上月破51同類案件

明報記者 施晉宇

科技罪案5年增兩倍 警推科匯計劃

過去5年，本港科技罪案由2017年的5567宗，上升至去年的16,159宗，增幅達190％。科技罪案以往主要由警方「網絡安全及科技罪案調查科」調查，網罪科及新界南總區今年1月初展開名為「科匯」的先導計劃，成立「新界南總區科技罪案組」，及在沙田、荃灣和葵青警區分別成立3支「區科技罪案隊」，每隊均有8至10名警員。網罪科亦會和4區互相借調4名警員駐守1年，交流調查技巧和經驗。

該計劃上月9日起展開執法行動，偵破78宗科技罪案，27人涉以欺騙手段取得財產等罪被捕。其中51宗涉及網上求職騙案，騙徒透過社交平台刊登兼職廣告，招募「神秘顧客」，測試酒店Staycation住宿服務。騙徒要求事主預先繳付訂金，轉帳至指定銀行或儲值支付工具戶口，用作預訂住宿服務。騙徒聲稱事主提交測試報告後，會退回訂金和支付薪金。惟事主抵達酒店，發現無相關預訂紀錄、騙徒失去聯絡，方知受騙，涉款16萬元。

轉帳指定户口「訂房」 事主失16萬

警方上月10日拘捕3男1女，介乎31至37歲，其中一人相信是負責刊登廣告的集團主腦，另外3人則是傀儡戶口持有者。警方分析，近年類似的網上騙案，無針對某一性別、年齡或職業，手法屬「季節性」，加入當下流行的服務或產品等，增加可信性，每宗騙案金額不多，卻令大量市民受騙。

警：坊間現「工具包」教策劃騙案

網罪科技罪案組警司譚威信指出，近年觀察到坊間出現俗稱「crime as a service」的服務。騙徒從外國的專業犯罪分子或集團租用「工具包」，內文詳細說明策劃騙案的步驟，包括登記釣魚工具的網站，及下載濫發釣魚信息的應用程式，即使不諳科技，都能輕易單獨在網上行騙。

「科匯」先導計劃去年中開始籌備，由有興趣及具備基礎刑事調查經驗的警員申請或獲邀加入。處方為成員添置先進電腦器材及培訓。網罪科會分析案件情報，按涉案人數、金額及案情複雜程度，分派案件予計劃成員協助調查。​​新界南總區重案組偵緝總督察陳家瑩認為，這種做法總比完成某個訓練課程後，仍要「摸着石頭過河」地實踐好。

警：科匯反應正面 研擴大

譚威信稱「科匯」先導計劃反應正面，擴展至其他警區的機會很大。警方將會在計劃實施半年和一年後檢討，包括蒐集參與計劃同事的意見、比較試行區域的破案率，及減輕其他調查隊工作壓力的成效等，再研究擴大計劃的時間表。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676