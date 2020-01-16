空頭支票網購貴貨 6人被捕 涉款490萬

涉半年72案 騙名表手袋等

商業罪案調查科署理警司鄧國軒表示，被捕3男3女，年齡20至47歲，包括集團主腦及5名骨幹成員，部分有黑社會背景，他們涉嫌串謀詐騙被捕，均已獲准保釋候查，4月上旬須向警方報到。警方初步調查相信詐騙集團與去年9月至今年2月的72宗同類案件有關，涉款490萬元。

當舖二手店起回68萬元贓物

行動中，探員在集團主腦藏身的尖沙嘴酒店房間，搜出與騙案有關的支票簿、多部手提電話、大量儲值電話卡、當票及變賣物品收據等，並在多間當舖及二手店起回部分贓物，包括名貴手表、手袋等，共值約68萬元。警方相信已瓦解該詐騙集團，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

為博信任 提出見面交收

元朗警區刑事總督察戴玉麟稱，詐騙集團分工非常仔細，主腦首先在二手購物平台物色賣家，為博取信任，會提出見面交收及銀行轉帳付款，其後派出「跑腿」將失效支票透過櫃員機存入賣家戶口，製造入帳證明，令賣家相信款項已存入戶口，及後再派「跑腿」收貨，繼而將騙取的貨品變賣圖利。賣家其後發現存入的款項因支票失效而消失，再無法與騙徒聯絡。因詐騙集團利用儲值「太空卡」與賣家聯絡，增加警方追查難度。

戴玉麟續稱，詐騙集團在網上利誘想搵快錢的年輕人當「跑腿」，呼籲市民要多加留意，避免墮入求職陷阱，成為代罪羔羊。賣家應在確實收到貨款後才把貨品交予買家，以免墮入騙徒陷阱。