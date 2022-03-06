太古橋六四標語消失 築花槽擋路

港大：適時保養 路署：私家路

本報昨向港大查詢，清走字句是否考慮到法律風險，如《港區國安法》、今後會否容許學生在校內悼念六四、擺放盆栽有否違反使用行人路相關守則，校方均未有補充。

路政署回覆稱，該段路屬港大範圍內的私家路，相關問題宜向港大查詢。

當年有份寫下標語的時任港大太古堂宿生會主席張銳輝，早前對於校方圍封「太古橋」的做法，形容為「彰顯了如此清洗歷史的行為，鬼祟無恥見不得光」，又質疑校長張翔為首的港大領導層，已「淪為極權走狗」。

港大今年1月底在「太古橋」架設封頂的圍板遮擋20字標語，寫在馬路上的首3字「冷血屠」則被多塊黃黑色板遮蓋。標語源於1989年六四事件後，張銳輝與一班宿生在「太古橋」鋪黑布，以白油寫下20字輓聯，其後墨迹意外落在橋上；及後港大學生每年在六四前夕，以填補墨迹作為悼念活動之一。

國殤之柱去向 校方未覆

至於《國殤之柱》，港大去年12月底深夜將之移離黃克競平台，今年初在原址擺放多個卵石形狀座位，校方事後解釋為「適當美化和綠化工程」。本報昨日亦向港大查詢校方將存放《國殤之柱》至何時、有否計劃交還予其擁有人，校方沒有回覆。