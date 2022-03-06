8．11尖沙嘴衝突 育3兒單親母囚42月

另7人囚42至45月

一鎖倉被告欲親聽判刑 押後判

9名暴動罪成被告為女學生劉維穎（21歲）、助理工程師郭嘉輝（23歲）、學生張文俊（19歲）、女學生梁卓華（22歲）、送貨員黃奕瑋（22歲）、補習社負責人及教師吳紹勤（31歲）、前教師韋婷婷（27歲）、有線電視運動節目主持卓麗馨（25歲）及家庭主婦潘慧雯（43歲）。各男被告因懲教署疫情下的「鎖倉」安排未有到庭。辯方透露，被告郭嘉輝身處的囚倉有人染疫，但他希望到庭聽取判刑，法官游德康將其判刑押後至4月12日。

游官判刑稱，證供顯示被告沒有直接使用暴力，亦沒有擔任號召和領導的角色，但示威者當日向尖沙嘴警署投擲磚頭和汽油彈，導致警方撤離附近巡邏警員，對公眾安全造成影響。游官批評，被告包圍警署示威，屬「間接挑戰」法治和司法基石，後果不堪設想，為本案嚴重之處。比起同類型暴動案，游官認為本案事發高峰期逾千人參與集結，亦有人蒙面逃避法律責任，規模不算小，採納3年9個月監禁為量刑起點。

無用暴力 圍警署間接挑戰法治

游官考慮到案發年紀、家庭背景和親友求情信等因素後，為5名被告劉維穎、張文俊、吳紹勤、韋婷婷和潘慧雯減刑3個月，判囚3年6個月。另3人梁卓華、黃奕瑋和卓麗馨，游官認為他們的求情因素不構成減刑理由，判囚3年9個月。

游官提到，曾任教師的被告韋婷婷捲入本案後不獲學校續約，日後未必可重執教鞭，但友人在求情信稱她沒有絕望，仍然積極處事，法庭可酌情減刑。

官：暴動單親母以孩子求情 難信服

至於另一被告潘慧雯，辯方求情稱她是育有3名子女的單親母親，其中一女兒患自閉症，需被告長期照料。游官表示，法庭固然同情被告遭遇，「但她換上裝束，踏出家門前往暴動現場的一刻」，必定知道對3名子女的重要。游官直言，被告預見到自己被捕或受傷會影響子女生活，但仍選擇參與暴動，「現在以孩子為理由求情，有點令人難以信服」，但考慮到被告的處境和子女的福祉，最終下令酌情減刑3個月。

散庭之後，有親友不禁落淚，亦有旁聽者大叫女被告名字，高呼「我愛你」。身處犯人欄的女被告回應「我都愛你」，被懲教職員斥「唔准講嘢」。

【案件編號：DCCC23/21】

明報記者

（反修例風暴）