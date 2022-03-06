總理首提全面管治權 堅定落實愛國者治港 劉兆佳：中央擺脫不干預

去年稱全面準確貫徹一國兩制 今加堅定不移

全國政協主席汪洋前日發表的工作報告，連續第二年沒有提及「一國兩制」。昨日總理李克強發表的政府工作報告中，在有關港澳事務的篇章重申，要繼續全面準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治的方針。翻查資料，過往李克強都用到「全面準確貫徹」，今年更加入「堅定不移」字眼。

他又提到，落實中央對特別行政區全面管治權，堅定落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」，為首次在工作報告提到。至於去年工作報告中，有關完善特區與《憲法》及《基本法》的相關制度、維護國家安全的法律制度和執行機制，以及防範和遏制外部勢力干預的內容，今年則未有提及。

劉兆佳說，「落實中央對特區全面管治權」及「堅定落實『愛國者治港』」為中共十九屆四中全會已確立的治港方針，李克強在報告中重申說法，亦反映中央日後在一國兩制上，將扮演更主導、主動的角色，以維護國家安全、強化特區管治能力等方面，對本港作適當指導及監察。

不再提外部勢力 劉：制度上已排除

劉續稱，中央已擺脫過往對港不干預的政策，單靠香港高度自治權，已不足以面對現時日益複雜的國際形勢，若遇到外部勢力干預香港、影響到國家安全時，中央便不可不插手。至於為何不再提外部勢力問題，他說中央已透過《港區國安法》及新選舉制度，從制度上排除外部勢力，有關問題並非現階段迫切要處理的事。

全國政協常委譚耀宗認為，報告兩次用到「堅定」一詞，反映中央在貫徹一國兩制、落實愛國者治港的原則「不是隨便會改變」。

施榮懷倡衛建委對港防疫有否決權

工作報告未有提及香港疫情，譚耀宗認為疫情是當前事務，國家主席習近平已作重要指示，目前是實行階段，不會納入報告內容。全國人大代表、中聯辦前主任王志民在北京被問到對本港疫情的看法時，他祝福香港早日控制疫情。在深圳隔離期間確診新冠病毒的政協委員施榮懷向大會遞交提案，建議成立由國家衛健委、駐港專家團隊及衛生署的協調指揮機制，本港的日常防疫政策，國家衛健委亦應有一定話語權，甚至否決權等。

港區人代改選委會投選 犯國安法禁選

另外，大會將審議下屆港區人大代表選舉辦法草案。全國人大常委會副委員長王晨昨日就有關草案作說明，稱36名港區人代將由選舉委員會投選，候選人須取得15個提名；草案規定，因危害國家安全被判有罪者，即喪失參選資格。

（2022兩會）

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