刑毁喜茶案 3學生判囚及入教導所

阻差兩人囚半年及5月

煽惑刑毁者入教導所

被告王嘉城（19歲）、梁俊熹（19歲）和侯羿同（18歲）均報稱學生。王、梁涉於前年5月13日，在喜茶外阻撓在正當執行職務的警務人員，各判囚半年及5個月；侯涉在WhatsApp煽惑他人損壞該店，判入教導所。梁、侯申請保釋等候上訴，梁准以1萬元現金保釋，侯不准保釋。

辯方求情稱，王嘉城努力讀夜校，現已回日校讀中四，師長對他讚譽有加；梁、侯兩人皆為應屆文憑試考生，梁冀成為教師，為年輕人授業解惑，侯則望修讀社會科學，日後回饋社會。

崔官判刑時稱，王嘉城腳踢警員，令其正制服的一人逃脫，雖同意被告感後悔及明白行為增加警員執勤困難，但認為沒有減刑因素；梁俊熹為王遞上雨傘，其後手部有動作，可見他並非沒有參與阻差，加上他沒悔意，而兩人身體不適宜入勞教中心，遂判兩人入獄。

辯方一度指侯羿同患抑鬱症，加上不擅溝通，案發時以信息和應朋友，不認為朋友會付諸實行。崔官不接納他僅開玩笑，認為他是鼓勵他人參與破壞，行為嚴重，判他入教導所。

【案件編號：STCC 1386/21】

（反修例風暴）