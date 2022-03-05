刑毁喜茶案 3學生判囚及入教導所

【明報專訊】內地連鎖飲品店「喜茶」位於沙田新城市廣場的分店，前年5月遭示威者破壞，7名青少年事後被控刑事毁壞等罪，其中兩人認罪，兩人經審訊後罪脫，餘下3人則阻差辦公及煽惑他人刑事損壞罪成。裁判官崔美霞認為被告遞雨傘、腳踢警員等行為不但阻礙警員執勤，更鼓勵他人加入及使用暴力，令混亂情况加劇；另一被告在WhatsApp鼓吹他人參與破壞，判刑須具阻嚇力，判3人分別入獄半年、入獄5個月及入教導所。
阻差兩人囚半年及5月
煽惑刑毁者入教導所
被告王嘉城（19歲）、梁俊熹（19歲）和侯羿同（18歲）均報稱學生。王、梁涉於前年5月13日，在喜茶外阻撓在正當執行職務的警務人員，各判囚半年及5個月；侯涉在WhatsApp煽惑他人損壞該店，判入教導所。梁、侯申請保釋等候上訴，梁准以1萬元現金保釋，侯不准保釋。
辯方求情稱，王嘉城努力讀夜校，現已回日校讀中四，師長對他讚譽有加；梁、侯兩人皆為應屆文憑試考生，梁冀成為教師，為年輕人授業解惑，侯則望修讀社會科學，日後回饋社會。
崔官判刑時稱，王嘉城腳踢警員，令其正制服的一人逃脫，雖同意被告感後悔及明白行為增加警員執勤困難，但認為沒有減刑因素；梁俊熹為王遞上雨傘，其後手部有動作，可見他並非沒有參與阻差，加上他沒悔意，而兩人身體不適宜入勞教中心，遂判兩人入獄。
辯方一度指侯羿同患抑鬱症，加上不擅溝通，案發時以信息和應朋友，不認為朋友會付諸實行。崔官不接納他僅開玩笑，認為他是鼓勵他人參與破壞，行為嚴重，判他入教導所。