汪洋籲港區政協建言抗疫 劉兆佳：中央憂變政治危機

續促推動「愛國者治港」

連續兩年未提一國兩制

汪洋鼓勵港區政協委員發聲支持完善特區選舉制度，推動落實「愛國者治港」根本原則，圍繞港澳青少年愛國主義教育和抗擊疫情等建言，加強與港澳台和海外同胞團結聯誼。工作報告亦提到，今年要進一步提升「愛國愛港愛澳力量」的能力建設。

汪洋在去年的工作報告中，首度沒提及「一國兩制」，今年的報告繼續未提。劉兆佳說，中央對港政策已「穩如泰山」，國家主席習近平亦曾表示一國兩制是中華民族偉大復興的重要部分，認為即使工作報告未提一國兩制，也不影響中央治港方針。

劉：中央冀確保特首選舉如期

今年工作報告提及香港的篇幅較去年200多字少，只有約140字，也是自新冠疫情爆發兩年來首次提及抗擊疫情。劉兆佳分析，中央希望確保5月特首選舉順利舉行，以及盡快通關，慎防疫情變為政治危機，因此要求政協大力支持特區政府負起主體責任抗疫。

全國人大代表葉國謙認為，去年本港疫情受控「清零」，惟現時每日確診數以萬計，中央要求人大和政協關注疫情是非常合適。至於是否要求政協扮演更積極角色，他認為中央一直強調共同抗疫，希望包括政協在內的各界各自出力。

全國政協委員、經民聯議員林健鋒認為，香港回歸近25年，「不需要年年講同一番說話」，而且國際和香港社會都出現新情况，對政協有新要求是理所當然。全國政協常委唐英年回應工作報告，認為愛國愛港的企業、組織等應盡力協助抗疫。他又建議將中史列為必修科，增強年輕人對國家認識，進一步提升愛國愛港力量。

吳亮星料會獲領導人接見

港區人大代表團團長吳亮星表示，相信港區人代在兩會期間將一如以往，會有國家領導人接見，惟未知具體日期及會獲哪位領導人接見。他稱本港疫情是首要解決事務，相信會上討論亦離不開疫情。葉國謙說，過去慣例會與主管港澳事務的國務院副總理韓正或港澳辦主任夏寶龍會面，至於屆時領導人會否提及特首選舉，他說沒法估計。

（2022兩會）