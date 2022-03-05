涉盜竊露下體女警稱幻聽 走入星巴克 用樂高兌換水杯

前年涉偷名牌圍巾朱古力

停職期間亮鎅刀偷背包

報稱警員的被告劉潔兒（48歲）否認4項盜竊、各1項在公眾地方管有攻擊性武器及在公眾地方的猥褻行為罪名。控罪指被告於2020年12月17日至2021年6月26日，偷竊兩條Gucci圍巾、Godiva店舖內4盒朱古力、一個星巴克水杯、旺角永旺百貨內一個黑色背囊。她另被指管有一把鎅刀以及猥褻暴露下體。

根據雙方承認案情及庭上證供指出，觀塘apm商場的Twist店舖副經理劉婉文（音譯）點貨時發現遺失兩條Gucci圍巾，翻看閉路電視見被告為一條圍巾結帳時，從袋中取出膠袋遮蓋涉案兩條圍巾，及後將3條圍巾放入紙袋，劉之後報警。數日後，劉見被告在店外排隊再次報警，警方發現被告袋中有4盒未付款的Godiva朱古力，拘捕被告。

被捕時認貪心 返警署否認

當日拘捕被告的警員28181庭上供稱，被告警誡下稱「我一時貪心，偷嚟自己用」，但在警署錄口供時改稱「我唔係講呢句」，警員稱首次遇上，沒要求被告澄清。

翌年6月26日，被告到秀茂坪警署報到，晚上到九龍灣MegaBox星巴克咖啡店，先後要求以星巴克卡及樂高積木兌換一個水杯，揮動鎅刀並放在頸部稱「今日你要畀水杯我，否則我自殺」，店員應要求交出水杯。

被告同日到永旺百貨購物，因未為一個背囊付款遭保安截停，被告情緒激動拉高裙露出下體，掏出鎅刀威脅對方會自殺，經警告後收回鎅刀，其後被捕。

被告按警隊建議提早退休

夫指妻濫藥嚴重

裁判官裁定案件表證成立，被告丈夫、馬姓警長出庭作供。馬稱，被告自2001年起患抑鬱、空間恐懼症及哮喘，一直有接受治療及會見警方臨牀心理學家。被告2016年調往刑事情報組後壓力大增，抑鬱病情惡化，會不停出汗「自己唔知自己做咩」，需服用鎮靜劑等藥物控制情緒，另有幻聽問題。

馬續說，被告2018年調回軍裝後情况有好轉，惟濫藥問題漸趨嚴重，夢遊失禁，需入院戒藥，加上被上司責罵，一度持刀打算割脈自殺，翌年在警隊建議下申請提早退休。

控方盤問時質疑馬並無向臨牀心理學家提及被告有幻聽，馬不同意，指起初以為被告無中生有，經本案後才回想起她有幻聽問題。聆訊下周一（7日）續。

【案件編號：KTCC 1158-1159/21】