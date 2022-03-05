母涉天橋擲斃初生女兒 疑產後抑鬱 向警員稱「BB好嘈 」

兩星期大的初生女嬰姓李，救護員接報到場發現她已奄奄一息，送院搶救近5小時證實不治。41歲姓梁的母親事後在現場協助警方了解經過，她涉嫌殺嬰被捕，由警方帶署扣留調查。

目擊者：見女子手抱女嬰伸出鐵欄外

事發昨清晨5時許，一名女子報案指一名兩星期大的女嬰於高處墮下，昏迷倒卧於深井浪翠園3期對開行人天橋下的行人路旁。救護車到場將女嬰送院搶救，警員臨時將行人天橋及部分行人路封鎖，並將報案的女子帶上警車錄取初步口供，初步相信她為女嬰的母親。警方及後根據資料聯絡女嬰的父親，由警車將他帶往醫院了解情况。有目擊者表示，事發時見到一名女子行至天橋盡頭，將手抱女嬰伸出鐵欄外，女嬰其後墮下。

據了解，女嬰與父母同住浪翠園，事發時父親正在睡覺，母親帶同女嬰外出，涉案母親沒有情緒病紀錄，惟誕下女嬰後性情有變。據悉，母親曾向警員透露「BB好嘈、覺得好討厭」。警方經初步調查，懷疑被捕女子將女嬰從天橋拋下。女嬰死因有待驗屍後確定，案件由新界南總區重案組（虐兒案件調查組）跟進。警方呼籲目擊者致電3661 1241或3661 1234與調查人員聯絡。

養和醫院臨牀醫療心理學中心副主任馮淑敏博士以往於本報健康報道稱，女性產後憂鬱，會情緒不穩、易哭、煩躁、焦慮、失眠等，籲多與親友溝通。如情况持續及明顯影響日常生活，應及早尋求醫生或臨牀心理學家評估及跟進。

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