性侵胞妹 輕度智障青年囚27月

被告代號T.C.K，否認一項強姦、屬交替控罪的亂倫罪，以及兩項和21歲以下的女童肛交罪受審，最終陪審團裁定他一項與21歲以下的女童肛交罪成，涉於2020年10月30日在東涌某大廈的樓梯和X（案發時14歲）肛交；其餘罪名不成立。

法官指出，被告父母育有5女1子，被告及X均患專注力不足及過度活躍，排第2的被告輕度智障，排第5的X智力亦低於平均。因父母有情緒問題及疏忽照顧子女，X自出娘胎已無與父母同住，案發時入住兒童之家，間中回家。

父母怪責事主揭發 擬棄監管權

被告的心理專家報告稱，其成長過程欠監管，案發後堅持清白，重犯風險高。X的創傷報告顯示，X每年只回家數次，父母在辦理身分證等無可避免的情况下才會聯絡X，平日對X的來電不予理會，X自覺父母對她冷淡，反之鍾愛被告，父母甚至怪責X揭發事件，欲放棄其監管權。X不獲家人諒解，事後情緒低落，有自殘行為，需持續接受輔導。

法官表示，被告10年前涉摸另外兩名胞妹的私處而被送去院舍，不論真假，理應知悉性侵行為的嚴重；另他2015年因盜竊及非禮院舍女職員被判入更生中心，翌年再因盜竊判入教導所，被告並非初犯者。

X雖沒有反抗，被告或不知X不同意肛交，但被告必然知悉二人為親兄妹及X未成年，被告無使用安全套增加X患性病風險等均屬加刑因素，須判即時入獄。

【案件編號：HCCC 181/21】