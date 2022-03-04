私家車保用條款疑反競爭 光顧獨立車房或失保障 競委調查

競委邀車主網上提意見 月中截止

競委會正調查部分私家車製造商與進口商、分銷商或認可經銷商的協議，有否施加限制性保用條款，包括規定必須到特約維修中心（通常由分銷商擁有）維修保養，才能維持車輛保用有效；如在保用期內光顧獨立車房，車主可能須承擔車輛保用失效的風險。

競委會關注這些保用條款可能限制車主在保用期內光顧獨立車房，使獨立車房較難與特約維修中心競爭，不必要地令車主的服務選擇大減，最終導致高昂的保養及維修服務價格。競委會行政總裁畢仲明表示，期望調查能着力打擊有可能限制競爭的保用條款，他說若欠有效競爭可能導致維修保養費用更高昂，選擇亦會減少。

調查期間，競委會曾與市場參與者接觸，詳細分析私家車保用限制條款。為繼續調查並制定合適處理方法，競委會邀請私家車車主、獨立車房經營者等可於本月17日之前於網上提交意見。

議員：獨立車房未必有財力買軟件

立法會航運交通界議員易志明認為，私家車保用條款是否合理屬「言人人殊」及「兩難」，指出部分車廠的分析軟件使用費高昂，特約維修中心使用相關軟件配合維修，故費用較高。他說，很多獨立車房無財力購買軟件使用權，車房在無軟件配合下維修或損害車輛，車主要承擔保用失效風險。