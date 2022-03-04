灣區手記：同胞偷渡 港人當災／文：尚東美

除了廣州，深圳情况也不好過，接連有跨境司機確診並感染內地的接駁司機，導致原本春節後當地已平復的疫情又見波瀾，加上偷渡事件揭發，當時網上流傳一張福田區夤夜在與港接壤邊境加設欄網防止偷渡客的照片，令兩地市民無不感嘆「三十年河東，三十年河西」。

一方面官方高調撐港抗疫，另一方面民間怨氣亦不少，網上見有網民斥責香港人偷渡致內地疫情再燃，一些朋友也有問筆者是否很多港人為了避疫而千方百計要逃回內地。每被問及此事，筆者都只能舉手喊冤，因為上述情人節的偷渡者，至今據官方透露均是內地人，將「播毒論」歸咎於港人，何其冤枉。

最好的辯證不是口頭解釋而是提供事實，香港人排長龍遵從強檢、醫院外苦苦等候的老人家與小孩子，朋友們看到這一幕幕都感揪心，筆者亦慨嘆：「你們確實可以怪香港，但不要怪受苦的市民，而是要怪造成這些荒謬景象、進退失據的防疫措施。」

文：尚東美