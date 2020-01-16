大灣區GBA時政一周：深圳中大畢業70%續升學 首選美國

25％就業 平均年薪16萬新高

中大（深圳）本屆共有871名畢業生，其中女生506人，男生365人，分別來自經管學院、理工學院、人文社科學院、數據科學學院、生命與健康科學學院；專業涵蓋金融學、經濟學、會計學、國際商務、市場營銷、數學與應用數學、電子信息工程、新能源科學與工程、翻譯、統計學、計算機科學與技術、生物信息學。

這871名畢業生中，70.03%選擇升學深造，美國仍然是畢業生首選升學之地，佔升學總人數的33.77%；在香港和內地深造的學生人數則分別佔19.18%和16.23%；前往英國深造的畢業生亦有12.62%（圖2）。升學畢業生中，超過七成攻讀世界大學排名前50名的名校碩士/博士學位，包括麻省理工學院、劍橋大學、哈佛大學、帝國理工學院、倫敦大學學院、蘇黎世聯邦理工學院等，此外，隨着中大（深圳）研究生教育的社會認可度逐步提升，留在本校深造研究生的比例也較上屆增長。

投身電腦互聯網行業 比例增12百分點

選擇就業的畢業生有218人，佔畢業生總數25.03%，當中逾七成就職於世界500強、中國500強、上市企業或跨國企業，包括中金公司、阿里巴巴、小米、順豐、IBM、亞馬遜、花旗集團、摩根士丹利、聯合利華、歐萊雅等。行業分佈也呈現新變化，近九成選擇在電腦/互聯網/電子、專業服務/教育及金融/銀行行業，比例分別為39.91%、34.4%和11.93%（圖4），其中電腦/互聯網/電子行業比上一屆增長12.24個百分點，入職企業包括華為、騰訊、拼多多、美團、豐巢、滴滴、IBM等。

畢業生的就業地點方面，北上廣深四大一線城市仍是首選地，也有不少畢業生於蘇浙閩三省就業（圖5）。與此同時，本屆畢業生的平均年薪再創新高，達16.26萬元（人民幣，下同），比上一屆增長7.68%；有近半就業的畢業生年薪介乎10萬至20萬元，其中數據科學學院學子平均年薪近18萬元。

明報記者