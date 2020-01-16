大灣區GBA時政一周：深圳二手樓成交錄15年新低 2月降至823宗 新樓同跌

深圳二手樓市場的低迷走勢其實已持續數月，去年全市共成交約4.07萬個二手單位，按年已大減57.3%，錄近15年新低；及至今年1月情况未見改善，成交量為1557個。

不過，廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，疫情一定程度影響到2月深圳樓市成交量，因此該月數據無法完全反映當前深圳樓市的真實情况。他指出，從睇樓數量來看，2月中旬二手樓市場已有明顯回升，而且在上海、廣州亦已開始回升下，深圳樓市小陽春「不會缺席，只有遲到」，但不能過分期待，預計上半年深圳樓市仍會處於觸底和緩慢回升的過程。

中國指數研究院則認為，目前樓市整體仍低迷，但全國兩會召開，預計之後或有更多城市因城施策穩樓市；又稱隨着相關扶持政策持續見效，在政策環境改善下，全國地產市場將逐步實現「底部企穩」，一線及部分二線城市樓市有望在3月率先回升。◆

穗金融科技醫藥業料加薪8%

廣州市總工會前日發布《2022年廣州市主要行業職工薪酬福利集體協商參考信息》，數據顯示在21個主要行業中，金融業、互聯網業的薪酬水平整體將高於其他行業，並預計互聯網及軟件行業，文化、體育和娛樂業，科學研究和技術服務業，醫藥生命相關行業和金融業今年的薪酬增長率可達8%以上。至於曾經十分吸引的地產行業，在近年調控下整體薪酬增長逐漸放緩，預計今年薪酬增長率只有6.5%。

南沙18億元獎勵人才

廣州市南沙區組織部部長張家炳日前於新聞會表示，目前南沙匯聚高層次和骨幹人才約1.5萬人，人才政策累計發放獎勵約18億元（人民幣，下同）；創新創業支撐平台方面，聚集了14家廣東省級新型研發機構，建成4家廣東省級高水平創新研究院和352個科技創新平台。

張家炳稱根據相關政策，南沙區對高層次人才給予最高1000萬元「安家補貼」或最高200平方米的人才公寓；重大科研平台亦可獲最多2億元支援。

荔灣推「歇業不結業」服務

廣州市荔灣區日前率先在全市推出歇業服務，對於面臨短期經營困難、但仍希望保留營業執照的企業，可以提出歇業申請，最長歇業期為3年，避免過去「歇業即結業」的一刀切退市模式。申請獲批的企業既可按情况提前復業，亦可以多次申請歇業。

灣區電網「防火牆」月底投產

大灣區柔性直流輸電「背靠背」工程（廣州段）日前正式展開系統調試，預計本月30日投產，整項工程預計5月底完成，屆時可支撐「西電東送」電量至少1883億千瓦時（kWh）。

工程的關鍵作用，是改進廣東電網的網架結構，令原本連成一片的大範圍供電網絡有了分隔，就算一個小區域出現故障亦可快速隔離，將停電控制在小範圍內，避免大面積停電。