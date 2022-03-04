鄧忍光：5‧8選特首暫屬「唯一方案」

特首5年一任 港無權改動

工聯會議員麥美娟關注，將推行的全民強制檢測若與提名期重疊，會否有所影響；以及一旦疫情未受控會否影響選舉。鄧忍光說，《基本法》列明特首5年一任，政府無權改動，會盡力讓選舉如期舉行。社會福利界議員狄志遠問到倘5月疫情惡化，選舉會否「夾硬嚟」。鄧強調，5月8日投票是目前唯一方案，若有新環境和發展，政府必須考慮，惟現階段沒其他方案。狄在第二輪發問時，促請當局考慮在什麼情况下需再延期，鄧忍光表示，當局公布選舉安排時不會提供數個選擇，又稱根據《行政長官選舉條例》，選管會有權押後選舉14日，故5月8日事實上並非最後限期，但當局會視之為目標。

被問倘5月疫盛 稱再考慮

選委會界別議員鄧飛問及特首能否以協商產生，鄧忍光說，協商不是本港法例框架下安排，屬中央事權。經民聯議員盧偉國則關注已宣布參選者的選舉經費安排，鄧忍光稱原定3月27日的選舉已中止，參選人的選舉經費將重新計算。