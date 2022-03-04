紅磡集結3男囚9至21月 未成年女判更生 官斥「路過」掩耳盜鈴

4名被告為保安員張漢東（28歲）、音響技術員姚子浩（25歲）、現年16歲女童及學生唐健龍（21歲）。

陳官指出，以往不少人認為大部分港人政治冷感，只顧埋頭掙錢，惟社會在2014年漸趨政治化，2019年漸轉激進，本案正是2019年下半年連串社會暴力事件的延伸，產生羊群心理效應，增加「繼往開來」聲勢。

求情顯被告認為「社會的錯」 官批無悔意

陳官續稱，辯方求情顯示無一被告真心認錯，僅認為「錯是社會的錯」。陳官又說，若檢視各被告裝備後仍認為他們只是路人甲，只是自圓其說，「是一種掩耳盜鈴的說法」。

指各人裝備足 首被告攜煙霧餅彈射器

陳官同意本案暴力及交通癱瘓程度非同類案件最嚴重，並稱「重裝備」的張漢東以厚硬靴踢向軍裝警員，令對方上唇傷勢需兩周才癒合可見用力之大；他管有的7個煙霧餅明顯用以對付執法者，增加堵路時煙火效應，彈射器和彈珠則可遠距離攻擊，就他面對的非法集結、襲警、管有炸藥及管有攻擊性武器罪判監21個月。

姚子浩管有激光筆及非法集結判囚15個月；唐健龍裝備明顯不如首兩名被告，就非法集結罪判囚9個月；考慮16歲被告年紀後接納報告建議判入更生中心。

中環祈禱會後衝突 一人判更生兩人判囚

另外，2019年9月中環舉行「香港人權與民主祈禱會」後警民衝突，19歲學生吳兆綸、24歲地盤工人胡穎謙和23歲學生梁經龍各被控藏有激光筆，胡另被控攜有一罐噴漆。3人早前被裁定在公眾地方管有攻擊性武器等4罪成立，案件昨在東區裁判法院判刑。吳被判入更生中心，胡因兩罪判監9個月，梁則判監6個月。

【案件編號﹕DCCC 1 & ESCC1988/20】

明報記者

（反修例風暴）

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