國藥兩職員被控偷竊須銷毁口罩圖利

被告依次為張樹基（58歲，圖）、蔡文豪（42歲）及李柱洪（31歲），被控於前年7月28日在沙田安麗街11號企業中心2319至2330室內偷竊224個載有口罩的紙箱，屬國藥科技股份有限公司的財產。

放鐵皮屋 向上司稱已銷毁

控方開案陳辭稱，案發地點為國藥的口罩生產廠房，首、次被告分別任職物料控制經理及倉務員，獲告知廠房共41.2萬個口罩不合格須銷毁。案發晚上近9時，兩人與其他職員將廠房所有紙箱搬走，並將一些紙箱搬上一輛貨車，再運到土瓜灣落山道86號後巷的一處所卸貨。另外有一輛夾斗車運送數個紙箱到堆填區棄置。首被告翌日告知上司已經銷毁該批口罩。

裝修工借出鐵皮屋同被控

警方調查發現，第三被告在落山道86號有一間鐵皮屋，內有136箱口罩，屬上述須銷毁批次。他在警誡下稱，次被告說堆填區已關閉，租用鐵皮屋擺放口罩廢料，他不知是盜竊所得。次被告每晚到鐵皮屋取兩個紙箱離開，曾稱會用於送禮或自用。

3名被告在WhatsApp分別詢問不同人需否買口罩，其中首被告在信息附上文件相片，涉及國藥銷毁一批共41.2萬個口罩。審訊今續。

【案件編號：DCCC 400/21】