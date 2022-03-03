多港區人代深圳隔離 譚耀宗：兩會料只能看直播

稱仍有代表赴京 未知人數

譚耀宗、基本法委員會副主任譚惠珠、港區人大代表團團長馬逢國等多名人代和政協因曾接觸新冠確診者，要留在深圳隔離，未能上京。譚耀宗昨稱理解內地嚴謹防疫安排，相信中央是安全至上，又透露部分深圳的政協已獲通知不能上京。他說，沒聽聞兩會全體大會能以視像形式參與，相信在深圳隔離的人代、政協只能觀看直播，能到北京出席會議的代表稍後會再推選團長。有在深圳隔離的政協向本報表示，預計不能視像出席大會，小組討論則未有定案。至於主管港澳事務的中央官員會否與港區人代和政協會面，他說目前未知具體安排。

民建聯倡准白車跨境救援

民建聯在兩會期間將提出共21項建議和提案。譚耀宗建議，容許兩地救護車直接跨境接載傷病者，可研究由非政府機構專營服務，讓傷病者盡快接受治療。民建聯主席李慧琼則提出以大灣區作試點，建立跨境快速支付系統，將本港「轉數快」與內地的網上實時轉帳支付系統對接，方便港人向內地轉帳，同時取消現時只能匯款到本人個人戶口的限制。

李慧琼同時建議，容許港澳居民在內地銀行設立「購房專用帳戶」，不受港人每日只可向內地匯款8萬元人民幣的限制。