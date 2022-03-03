初選案律師拒示身分證 官斥留難警方判囚7日

求情稱情緒激動犯案

官指知法犯法無悔意

被告丘律邦（現年35歲）為伍展邦律師樓的事務律師。辯方求情稱，被告的社會服務令報告內容正面，被告亦願意履行社服令作補償。辯方讀出多封求情信，社工指被告無償接辦少數族裔的案件，同事則讚被告對工作有熱誠，當日因為初選案件歷時較長而損耗體力，情緒激動下干犯本案。鄭官一度質疑，社服令報告指被告承認鹵莽行事，「我睇唔到佢覺得有錯」，辯方重申被告已反省。

鄭官判刑時說，雖然被告沒有使用暴力阻撓警員，但本案控罪嚴重，並引述「黃之鋒案」的上訴庭判辭指出，真誠悔意是判社服令的先決條件，有悔意者通常選擇認罪，惟被告經審訊後被定罪，「一個人係咪有真誠悔意，客觀行為比主觀言語更有說服力」。

鄭官強調，被告向感化官承認低估當日行為的法律後果，但沒承認自己存心留難警員，「你（被告）根本無接受自己犯罪，亦無對干犯的罪行表達悔意」，雖然本案會影響被告前途，但被告「知法犯法」，不適合判社服令，故判囚7日。

【案件編號：WKCC2907/21】