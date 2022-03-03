與夏博義同律師行 英御狀將為黎智英辯護

Doughty Street Chambers在聲明指出，專攻國際法和人權法的Gallagher將帶領國際法律團隊，接手黎智英的案件。聲明引述Gallagher表示，黎智英為了捍衛新聞自由及民主而冒險，是勇敢和正直的人，Gallagher和其團隊會訴諸法律維護黎智英的權利，並捍衛香港的新聞自由和法治。

根據律師樓網頁，Gallagher擅長處理涉及言論自由的案件。她曾為埃及和土耳其的記者辯護，是馬耳他已故女記者加利齊亞遺屬的法律團隊一員，亦曾代表遭伊朗當局逼害的BBC記者。

人權法專家擅涉言論自由案

為傳媒辯護經驗豐

一般而言，英國御用大律師在香港以「專案認許」方式為案件出庭，須獲高等法院首席法官批准。本報以電郵向相關律師樓查詢，Gallagher有否獲批准來港出庭，至截稿前未獲回覆。

就國安法案件，黎智英與6名前《蘋果日報》高層被起訴串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪，黎另被控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，該案將交付高等法院審理。至於黎智英與兩名壹傳媒高層被控欺詐的案件，將於3月14日開審。

（港區國安法）