國安警「約談」後 夏博義同晚返英 原初選案代表黃碧雲 黃：看新聞方悉

警稱不評論

被問及是否因得悉夏博義準備離港而約談對方，警方發言人回覆說：「警方採取任何行動，會按實際情况，依法處理，不會就個別情况作出評論。」

消息稱原擬3月離港

料因近日事態提早

多次押後審訊的「35+初選案」將於周五（4日）提訊。原先由夏博義代表的民主黨黃碧雲接受查詢時說，由於周五程序並不直接涉及自己，所以毋須大律師發言，對提訊的影響不大。

至於對整件案件，黃碧雲說「打打吓律師轉了（人）」當然有影響，但由於事出突然，自己都是看新聞才知道夏博義離港，需要與事務律師商量替代人選。

根據《文匯報》報道，夏博義前晚7時半現身機場，乘搭晚上航機經土耳其轉飛英國，並上載片段顯示他進入離境大堂。根據報道引述不具名消息，警方要求夏博義交代，其英國所屬大律師事務所Doughty Street Chambers一名御用大律師代表壹傳媒創辦人黎智英辯護，是否涉及勾結外國勢力，此外亦要求夏就其著作《捍衛自由：和平示威簡史》及有否創立人權監察作交代。警方昨日無評論聘任外國律師是否可被視為違反國安法。

（港區國安法）