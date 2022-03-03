陳弘毅料合憲否尚待更高法院解決

70年代後首宗「發表煽動文字」入罪

基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅認為，純粹叫喊「反對國安法」不構成違法，因為不涉及推翻政權或對其仇恨，但鼓吹「打倒共產黨」則涉推翻中國社會主義政治制度，可能違反國安法或煽動罪。

律政司前副刑事檢控專員李定國說，一般而言，若在裁決後再挑戰判辭並發表相關言論，做法不明智。他解釋，區院裁決對下級裁判法院有約束力，同級區院法官亦可參考裁決。他和陳弘毅均估計，煽動罪合憲與否，要留待更高級的法院解決。

根據《刑事罪行條例》第10條，干犯煽動罪首次定罪可囚兩年，其後定罪可囚三年，意味案件一般會在裁判法院及區院審訊。

梁愛詩曾稱煽動罪須引致暴力等

2003年《基本法》23條立法過程中，時任律政司長梁愛詩曾表明，按普通法案例發展，「明確指出煽動的意圖必須包括意圖引致暴力、公眾騷亂或擾亂公共秩序」。時任法律政策專員區義國亦曾說，「批評中央政府或共產黨，依然是合法的」。梁愛詩昨無回覆查詢。

陳：批評共黨重點是涉推翻制度否

陳弘毅指出，發表批評共產黨的言論，本身不一定構成犯法，要視乎批評是否涉及推翻內地中共領導的社會主義政治制度。他又說，區院引述終審法院「羊村案」判辭，只是認為煽動罪屬危害國安罪行，並無處理與《基本法》人權保障是否有矛盾。

（港區國安法）