【Emily】愛爾蘭領事話收大量離港查詢 「非大逃亡」

【明報專訊】香港新冠疫情嚴峻，加上嚴格防疫措施，部分在港生活嘅外籍人士及外商已經用腳表態。愛爾蘭駐港澳總領事高德明（David Costello）喺最新一封畀居港愛爾蘭社群嘅通訊中承認，領事館從未好似𠵱家咁，接到咁多有關離開香港嘅查詢。不過，David就糾正話，唔係「外籍人士大逃亡」，話好多喺香港生活多年嘅愛爾蘭人已經當香港係屋企，當下面對呢啲艱難而且非常痛苦嘅決定。
話明白國人對動態清零嘅憤怒
中央要求港府要「動態清零」，David喺信中就提醒，從來無地方可以由香港目前爆發嘅規模變成清零，「不要幻想清零了，這保護不了你（Ignore aspiration of a return to "zero covid"...It will not protect you!」；要相信科學、注射疫苗。佢又話明白愛爾蘭人對動態清零目標嘅「深切憤怒同困惑」，但責任所在，提醒大家要遵從法律。
David特別提及特首林鄭月娥曾經話「希望係一個社會向前嘅動力」，佢話居港愛爾蘭人近期正正希望「隧道盡頭要見到光」，愛爾蘭同其他領事館會繼續爭取「恢復正常」嘅路線圖，可以正常舉辦國際會議、旅行，機場同表演場地等回復正常。
David喺結語借用已故歌星梅艷芳一曲《似水流年》，話梅姐喺病重之際、於2003年SARS襲港期間為香港盡心出力，相信「香港精神」最終都可以戰勝疫情。