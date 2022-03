【Emily】愛爾蘭領事話收大量離港查詢 「非大逃亡」

話明白國人對動態清零嘅憤怒

中央要求港府要「動態清零」,David喺信中就提醒,從來無地方可以由香港目前爆發嘅規模變成清零,「不要幻想清零了,這保護不了你(Ignore aspiration of a return to "zero covid"...It will not protect you!」;要相信科學、注射疫苗。佢又話明白愛爾蘭人對動態清零目標嘅「深切憤怒同困惑」,但責任所在,提醒大家要遵從法律。

David特別提及特首林鄭月娥曾經話「希望係一個社會向前嘅動力」,佢話居港愛爾蘭人近期正正希望「隧道盡頭要見到光」,愛爾蘭同其他領事館會繼續爭取「恢復正常」嘅路線圖,可以正常舉辦國際會議、旅行,機場同表演場地等回復正常。

David喺結語借用已故歌星梅艷芳一曲《似水流年》,話梅姐喺病重之際、於2003年SARS襲港期間為香港盡心出力,相信「香港精神」最終都可以戰勝疫情。