大灣區GBA新聞：中小企跨境融資需求大 專家倡灣區共享信用資料

專家料內地今年借貸環境較寬鬆

與中小企相反，至少有27.6%的受訪100人以上企業覺得跨境融資服務已經足夠，反而有關收帳方面的跨境金融服務，有七成100人以上企業認為不足夠。渣打大中華區高級經濟師劉健恒指出，這反映不同規模企業對跨境金融服務有不同需求；針對中小企反映的融資難問題，劉健恒表示，過去兩年內地政策有所收緊，但今年穩經濟大前提下，近來銀根已有放鬆迹象，相信今年借貸環境會寬鬆一些。

劉健恒也認同，跨境融資便利還有很多政策空間可以再進一步，例如香港有信保局，內地有中國出口信用保險公司，各自為本地企業提供信用保險信息，但如果能構建企業信用體系，共享信用資料，銀行便能根據信用資料為中小企提供更靈活的跨境融資方案，同時大企業也可參考這些信用資料，避免遇上收帳難題。此外，本港上星期公布的財政預算案提出，於未來基金項下新設50億元的大灣區投資基金以支持金融初創等，劉健恒認為方向正確，亦認為在成立支持中小企的基金，擴闊中小企融資渠道以發展大灣區業務方面，還有很多空間可做。

工總：部分港商不熟措施致融資難

工總名譽會長、大灣區智庫主席葉中賢則認為，對比早年，現時內地融資環境及政策已較理想，一些港商覺得融資難，也可能跟不了解相關措施有關；此外他亦提到，研究報告顯示，港府支援企業發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的「BUD專項基金」（發展品牌、升級轉型及拓展內銷專項基金）使用率不高，僅18.2%受訪企業有或正在申請BUD專項基金，葉中賢認為，中小企亦應該充分利用好現有的支持政策，掌握更多資源去開拓灣區市場。