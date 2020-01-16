大灣區GBA新聞：「幫幫搶」攻基層客 吸引港創投 平台訂外賣六折 助小店數字化增銷量

明報記者 劉曉宇

兩年前，中國「6億人月入千元」之說曾引起廣泛討論。基於類似的判斷，幫幫搶創始人王哲表示，內地有近12億人月收入低於6000元，每月伙食預算約1500元到2000元。他認為，這群人有低價餐飲需求，那些快餐店、夫妻店（二人經營的小食肆）定價對他們還是偏高，「但同時店家生意也上不去」。根據幫幫搶的市場調研，餐飲小店毛利有很大空間，一份燒肉飯的食材成本價大約在2至3元，售價可達十幾二十元。他們從這個供需缺口看到商機，與店家達成六至七折的平台優惠價，吸引顧客通過平台下單，同時提高店家銷量。

分享連結增用戶 零門檻助小商家進駐

以上述的牛肉麵為例，如果想享受六折優惠，就需要用戶付款後再向任何一名好友分享該店，待對方打開連結，點擊「助力」鍵，便可獲得兌換牛肉麵的二維碼。利用這種「分享低價享受美好生活」的模式，為幫幫搶累積用戶。在服務用戶的同時，考慮到小店未必能負擔傳統外賣平台較高昂的入場費及宣傳費，因此王哲採取零門檻、免流量費的方式讓小商家入駐幫幫搶，僅向商家收取每份訂單一定比例的提成（抽佣）作為收入。

2021年3月幫幫搶小程序上線，王哲透露至今平台有65名員工，約35萬名用戶，與1300間店合作，每月總支出為25萬美元（約195萬港元）。在落地成果最好的南山工廠區旺棠，每日約有1萬訂單，實現3000到5000元盈利。

創投：模式促進社會公平

平台針對低收人群提供本地生活服務，王哲認為今天內地互聯網的普及是基礎條件。他的團隊早年曾有幾次不成功的創業嘗試，「這個早10年做不了，早5年、3年都做不了」。他也表示，現時香港的互聯網基礎設施對於幫幫搶還未到時機，除了線上生活服務的普及度，也因平台依託微信選購、支付及核銷。

有份參投的大灣區共同家園發展基金則認為，幫幫搶的優勢在於以較低的獲客成本，為沒有充足流量預算的中小商家提供更多的曝光和引流機會，輔助夫妻老婆店等小店實現數字化轉型，利用互聯網技術在提升商業效率的同時，也促進了社會公平，兼顧了商業價值以及社會效益。

進軍小城市 王哲：互聯網成熟度成挑戰

下一步，王哲表示平台計劃在今年內進駐約30個一二線城市，如廣州、南京、武漢，上半年也將向茂名、湛江這樣的廣東三四線城市快速複製擴張。不過王哲也指出，大城市互聯網滲透率高，小城市商家和用戶對互聯網消費的成熟度不高，對平台是一個挑戰。

他表示平台服務低收人群，「也算是一個民生工程吧」，因此得到一些政府層面的支持和幫助，例如稅務方面的優惠政策，「南山區的政府、大灣區內的政府及（政府）介紹的一些機構、投資人，都來了解過我們做的事」。