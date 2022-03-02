「兼職女友」拒賣淫遭勒索 3女囚6至22月

首被告稱產後抑鬱 官拒緩刑

首被告黃貝兒（又名黃科恩，20歲）承認依靠他人賣淫收入為生罪；次被告石素斯（22歲）及第三被告陳映貝（21歲）均承認「控制另一人而目的在於使該人賣淫」及勒索罪。法庭早前押後判刑，以待首、次被告在外分娩才入獄服刑。

辯方昨透露首被告產後抑鬱，請求判緩刑或短期監禁，惟法官譚思樂表示本案控罪嚴重，即時監禁是無可避免。針對依靠他人賣淫收入為生罪，譚官表示控罪具剝削元素，採納9個月為量刑起點，判首被告監禁6個月。

至於「控制另一人而目的在於使該人賣淫」及勒索罪，譚官稱次被告及第三被告沒有以暴力脅迫事主，惟兩人合謀犯案是加刑因素，法庭亦無法判斷誰是主腦，分別以18和21個月為兩罪量刑起點。譚官提到，第三被告曾錄取「無損權益口供」指證他人，可獲酌情減刑。由於兩罪部分刑期分期執行，次被告總刑期為22個月，第三被告總刑期為20個月。

【案件編號：DCCC1045/20】