傳裸照逼舊愛性交 17歲男生認罪候判

男生昨日在區域法院承認「以威脅手段促致他人作非法的性行為」等3罪，基於被告年輕，法官將案押後至3月21日判刑，以待索取勞教中心及教導所報告，其間被告須還押。

偷錄微信「裸聊」過程

被告代號C.W.K.（現年17歲）承認各一項刑事恐嚇、以威脅手段及企圖以威脅手段促致他人作非法的性行為罪。被告另否認的一項刑事恐嚇罪獲存檔法庭。

事主受驚答應 再遭威脅報警

案情指出，被告與事主X（案發時16歲）為中學同學，二人自2020年1月拍拖，4月曾透過微信裸聊，翌月分手。同年11月初，被告透過Instagram向X傳送早前X裸聊的照片及片段，威脅對方若不復合，將在網上發布，X於是嘗試與被告聯絡，看看有否復合機會。

X於同年12月8日再次收到相關影像，被告更藉此威脅X性交，X受驚下答應，其後發現被告確實刪除了部分片段，並相信被告會刪除其餘影像，惟同月21日，被告再次以同樣手段威脅X性交，X遂將事告知母親及報警。

【案件編號：DCCC 572/21】