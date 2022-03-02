夏博義赴國安處警誡會面 交代涉違國安法行為 沒有被捕

報道：案涉香港人權監察

根據大公文匯網拍到的片段，身穿便服、孭背囊的夏博義，昨早11時在兩名穿西裝男子陪同下前往警察總部，3人逗留至下午約1時35分離開，其間有記者問他到警署原因、警方查問內容等，他一概無回應。「香港01」報道，案件與夏博義有份創立的民間團體「香港人權監察」有關。

大律師公會：正了解

大律師公會主席杜淦堃回應說，公會正了解情况，目前未有評論。

文匯大公曾指人權監察勾結外力

夏博義為香港人權監察創會主席，1995年與大律師公會前主席戴啟思、港大法律學院客席教授陳文敏等人成立該組織，夏博義於1995至2002年出任主席，2002年以主席身分反對《基本法》23條立法。《文匯報》及《大公報》去年初報道，香港人權監察長期接收來自美國國家民主基金會（NED）的撥款，於1995至2013年共收取約1500萬元，指組織涉「勾結外力」。報道中無提及人權監察的回應，而人權監察事後亦未有回應相關指控。

曾倡修改部分國安法條文

夏博義於2020年由資深大律師李柱銘及駱應淦共同提名，於去年1月當選大律師公會主席，他參選前去信辭任英國牛津市聖瑪格麗特（St Margaret）選區議員一職。他上任後曾發表不少具爭議言論，例如指《港區國安法》不符法治精神，又曾提出冀與港府探討修改部分國安法條文，港澳辦及中聯辦曾發聲明，指相關言論挑戰一國兩制底線。

去年4月，夏博義接受傳媒專訪時稱「818流水式集會案」的判決，是香港法院首次對和平未經批准集結判處監禁式刑罰，又稱若市民和平表達的權利被剝奪，最終或轉向具破壞力的途徑，包括暴力。中聯辦其後發聲明，批評他「散布歪曲言論，公然為違法者張目，為暴力者開脫，對執法者抹黑，對司法者施壓」，並指若大律師公會繼續被夏博義「這種喪失職業操守的外國政客把持」，只會作繭自縛，走上不歸路。夏博義未有爭取連任大律師公會主席，任期於今年1月完結。

明報記者

（港區國安法）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676