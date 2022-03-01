今買電話卡須實名 趕尾班車者：買3張看門口

市民稱助減騙案 檔主料生意減

昨午深水埗鴨寮街，其中一個售賣電話卡攤檔半小時內有近30名市民向檔主查詢實名登記詳情。「趕尾班車」買電話卡的街坊李先生，經檔主解釋後才得悉昨日啟動的電話卡在一年內毋須登記，他稱因居於唐樓，每月會花約50元買電話卡供上網，認為近年騙案增多，實名登記或有助減少罪案。另一名李姓居民認為用電話卡充值較便宜，他擔心大廈會圍封強檢，即場買3張電話卡「看門口」，認為實名登記「始終要做」，無犯罪就不用擔心。

擺賣儲值卡逾4年的林小姐預計措施落實後生意大受影響，因一提及實名登記，部分顧客索性不買電話卡，她稱這行本已競爭大，日後或無奈要減價促銷，又說當區較多長者居住，不懂如何登記，擔心獨居長者是最受影響一群。擺檔逾20年的陳先生（化名）則稱，因顧客大多不願提供身分證，考慮待現時囤積的電話卡售罄後或轉售其他貨品。

舊卡最遲明年2．23實名登記

根據《電訊（登記用戶識別卡）規例》，今起發售的電話卡，用戶須向所屬電訊商實名登記，原有電話儲值卡用戶則須在明年2月23日或之前向電訊商實名登記，如在限期前未完成登記，原有儲值卡將不能繼續使用。至於上台月費服務用戶，除非轉台或開立新電話號碼，否則毋須再登記。

政府表示，用戶可根據所屬電訊商短訊或其他方式發出的實名登記提示，透過電訊商門市、流動應用程式或網頁實名登記。個人用戶須登記姓名、出生日期、身分證號碼及提供身分證副本等。

個人用戶及企業用戶可向每間電訊商分別登記不多於10張及25張儲值卡，上台月費服務則無登記數量限制。